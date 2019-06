Ariana Grande voegt niet meer data aan haar Europese tour toe, omdat ze haar mentale gezondheid vooropstelt. Dat meldt de zangeres via Twitter in een reactie op een fan.

Grande kondigde eerder deze week nieuwe concerten in Amerika aan als onderdeel van haar wereldtour en dit was tegen het zere been van enkele Europese fans. "Ik snap echt niet waarom ze vier of vijf shows in één staat doet (verwijzend naar de concerten in verschillende steden in Florida, red.) in plaats van andere landen", schrijft een fan.

Grande reageerde persoonlijk op dit bericht met een uitleg. "De Europese tour is een grote stap voor mij. Ik heb er zin in en ben dankbaar dat ik dit mag doen, maar dit is simpelweg het beste wat ik nu kan doen. Het is voor mijn gezondheid nu beter om vooral shows dichter bij huis te doen", legt de zangeres uit.

De fan reageert vervolgens met excuses aan het adres van Grande en benadrukt dat haar gezondheid belangrijker is. Grande accepteert de excuses en voegt toe: "Ik probeer een balans te vinden tussen tijd voor mezelf nemen en doen waar ik van houd."

Grande bracht binnen een jaar de twee albums Sweetener en Thank U, Next uit. Met het nieuwe materiaal van deze platen is ze momenteel aan het touren. Grande komt op 23 en 24 augustus en 11 september naar Amsterdam voor concerten in de Ziggo Dome. Naast Nederland bezoekt de zangeres onder anderen ook België, Frankrijk, Engeland en Duitsland.