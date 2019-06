Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Shawn Mendes en Camila Cabello - Señorita

Shawn Mendes heeft wederom een single opgenomen met Camila Cabello, bekend van de hit Havana. De Canadese popster werkte eerder al samen met de voormalig Fifth Harmony-zangeres op het lied I Know What You Did Last Summer uit 2015. Het zomerse Señorita komt vlak na Cabello's samenwerking Find U Again met Mark Ronson en single If I Can't Have You van Shawn Mendes, die hij eigenlijk voor Dua Lipa schreef.

Lil Nas X - Panini

Lil Nas X beleefde zijn grote doorbraak dit jaar met zijn single Old Town Road. De versie samen met Billy Ray Cyrus (de vader van Miley) bereikte wereldwijd de eerste plaats in de hitlijsten. Lil Nas X oogstte naar verluidt bekendheid op Twitter met een fanpagina voor rappers Nas en Nicki Minaj, wat hij nu overigens ontkent. Zijn debuut-EP 7 waar zijn nieuwe single Panini en een samenwerking met Cardi B opstaat, verscheen vrijdag.

Miss Montreal - Red Lemonade

Miss Montreal brengt vandaag haar tweede single van het jaar uit. Ze presenteerde eerder dit jaar het duet Scared of Love met Wulf. De band van Sanne Hans heeft inmiddels zes albums uitgebracht en scoorde hits met liedjes als Just A Flirt, Wish I Could en Say Heaven, Say Hell. Miss Montreal maakte onlangs bekend ze dit jaar ook in als coach bij The Voice Kids aan de slag gaat.

Di-Rect - Be Strong

De Haagse rockband Di-Rect bracht eerder dit jaar het album De Duif Sessions uit, dat werd opgenomen in De Duif in Amsterdam. Daar was het lied Be Strong ook op te vinden. Deze plaat brengen ze nu als studioversie uit. Zanger Marcel Veenendaal en de bandleden laten een soulvol geluid horen, compleet met achtergrondkoor.

Zara Larsson - All The Time

De Zweedse popster Zara Larsson brak in Nederland door met hits als Lush Life, Never Forget You en Ain't My Fault. De zangeres bracht in 2017 haar debuutalbum So Good uit en lanceert sindsdien vooral singles. Eerder dit jaar kregen we al de liedjes Don't Worry Bout Me en Wow en het swingende All The Time is haar nieuwste wapenfeit.

Freddie Mercury - Time Waits For No One

Er is een niet eerder verschenen opname van Queen-zanger Freddie Mercury uitgebracht. In deze intieme opname brengt hij met muzikant Dave Clark het lied Time Waits For No One ten gehore, een nummer dat hij oorspronkelijk in 1986 als soloartiest opnam voor de musical Time. De originele versie was aangekleed met achtergrondzangers, maar in de nieuwe opname wordt de zanger slechts door een piano begeleid.

