Dotan heeft donderdag nogmaals zijn excuses aangeboden voor het gebruik van nepprofielen op sociale media. De zanger raakte vorig jaar in opspraak en verdween daarna lange tijd uit de publiciteit, maar bracht onlangs weer een nieuwe single uit.

"Ik bied m'n excuses aan aan iedereen die zich gekwetst heeft gevoeld of die teleurgesteld is geraakt in mij", vertelde Dotan in een interview met Domien Verschuuren van Qmusic. Het gesprek werd tijdens de radioshow van Verschuuren uitgezonden, maar was al eerder op de dag opgenomen.

Dotan zegt het vooral te betreuren dat hij niet eerder is gestopt met het zogenoemde 'trollenleger' dat hem hielp met het opvijzelen van zijn imago. "Ik heb niet ingegrepen op de momenten dat het moest en kon", aldus de zanger.

Verschillende media schreven het afgelopen jaar dat Dotan naar het buitenland zou zijn gevlucht, maar dat is volgens de zanger niet waar. "Ik heb de wildste theorieën gelezen, maar ik zat voornamelijk in mijn huis in Amsterdam. Het was een jaar waarin ik veel heb nagedacht, veel aan mezelf heb gewerkt en uiteindelijk ook weer de weg naar de muziek heb gevonden."

'Ik schaamde me om mensen onder ogen te komen'

"Het heeft me wel elke dag beziggehouden", aldus Dotan. "Vooral het idee dat ik mensen teleurgesteld heb, dat vond ik echt heel erg." In het begin durfde hij naar eigen zeggen ook bijna niet naar buiten. "Ik schaamde me om mensen onder ogen te komen."

De zanger zei na het verschijnen van een groot verhaal in De Volkskrant in april vorig jaar dat hij in 2011 naar "mogelijkheden" zocht om zijn muziek aan de man te brengen. "Het is iets waar ik achteraf veel spijt van heb", vertelde hij kort daarna in een video op Facebook.

Ook zat hij bij RTL Late Night aan tafel. Daar gaf hij toe dat hij dom was geweest, maar nam hij niet de volle verantwoordelijkheid voor een verzonnen verhaal over een ontmoeting met een leukemiepatiënt of het gebruik van het 'trollenleger'.

Bij Qmusic vertelde Dotan dat het verhaal over het leukemiepatiëntje verzonnen was. "Het kwam niet uit mijn pen, maar ik moet daar wel de verantwoordelijkheid voor nemen. Ik snap ook dat mensen mij erop aankijken en erdoor gekwetst zijn."

De zanger bracht vorige maand het nummer Numb en kondigde onlangs een tournee aan. "Ik heb er ontzettend veel zin. Ik wil het podium op en laten zien waar ik aan heb gewerkt."