Lucian Grainge, baas van Universal Music Group (UMG), neemt het mogelijke verlies van honderdduizenden originele muziekopnames hoog op. Deze opnames, onder meer mastertapes van Elton John en Nirvana, gingen verloren door een brand in 2008, wat bleek uit onderzoek van The New York Times.

Dat vertelt Grainge in een brief aan zijn medewerkers, gepubliceerd door Music Business Worldwide.

Grainge schreef de brief naar aanleiding van de kritiek die het muziekbedrijf onlangs over zich heen kreeg. De senior vicepresident van UMG, Pat Kraus, had daarop gereageerd door te zeggen dat de omvang van het verlies werd overdreven.

"Laat me duidelijk zijn", schrijft Grainge, die sinds 2011 bij UMG aan het roer staat. "We zijn onze artiesten transparantie verschuldigd. We zijn hun antwoorden verschuldigd. Ik verzeker dat het senior management van dit bedrijf, beginnend bij mijzelf, dat erkent."

'Inspanningen verdubbelen voor behoud culturele erfenis'

"Ik weet hoezeer onze archief- en catalogusteams zich inzetten om onze archieven nog generaties lang te bewaren", gaat Grainge verder. "Onderdeel van dit 'erkennen', is het verdubbelen van onze inspanningen om een leider te zijn in het behoud van de rijke culturele erfenis waarop onze industrie is gebaseerd."

Over exacte cijfers treedt Grainge niet in detail, maar hij benadrukt dat zijn nieuwe aanpak het verlies nooit zal kunnen compenseren. "Niets kan de pijn wegnemen van het verliezen van welke opname dan ook", schrijft hij. "Maar ik wil dat iedereen begrijpt hoe serieus we dit nemen."

'Grootste ramp in geschiedenis van muziekwereld'

UMG heeft de grootste muziekcatalogus ter wereld, bestaande uit miljoenen opnames, video's en kunstwerken die teruggaan tot het eind van de negentiende eeuw. Onder de verdwenen opnames behoort volgens The New York Times het gehele repertoire van Buddy Holly en albums van onder anderen Al Green, Eric Clapton en Janet Jackson.

Volgens Jody Rosen, die voor The New York Times uitzocht hoeveel originele opnames zijn verwoest, gaat het om "de grootste ramp in de geschiedenis van de muziekwereld".

"De omvang van deze ramp is verbluffend", zegt Rosen. "Het is onmogelijk te zeggen welke muziek ook digitaal is bewaard en in welke gevallen het ging om originele opnames. Maar door juridische documenten, interne rapporten en informatie van personen die er destijds werkten, is het met zekerheid te zeggen dat het om een enorm verlies gaat."

In juni 2008 brak er brand uit bij de Universal Studios in Hollywood. Er vielen geen slachtoffers en destijds werd gemeld dat er geen belangrijke documenten bij de brand verloren zijn gegaan.