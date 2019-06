In de videoclip bij You Need to Calm Down, de nieuwe single van Taylor Swift, is een rolletje weggelegd voor veel bekende sterren. Zo maken onder anderen Ellen DeGeneres, Katy Perry en Ryan Reynolds hun opwachting.

Swift deelde dit weekend al een groot deel van de namen die te zien zijn in de videoclip, die zich afspeelt op een woonwagenkamp. Ook onder meer RuPaul, Adam Lambert en de vijf mannen uit de Netflix-serie Queer Eye zijn kort te zien in te videoclip.

Aan het eind van de video geven Swift en Perry elkaar een omhelzing, waarmee zij aan het publiek laten zien dat hun ruzie weer is bijgelegd.

De ruzie tussen de twee begon in 2014, toen Swift in een interview zei dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers van haar in te pikken. Later beschuldigde Perry haar rivale van karaktermoord. De twee zouden ook liedjes over elkaar hebben geschreven, zoals Swish Swish (Perry) en Bad Blood (Swift).

Zowel Swift als Perry zijn bezig met het maken van nieuwe muziek. Swift brengt in augustus haar zevende album Lover uit, Perry heeft nog geen details vrijgegeven over haar komende cd.