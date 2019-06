De leden van Kris Kross Amsterdam hebben het gevoel echt "de smaak te pakken te hebben met Nederlandse platen". 2019 is voor hen tot nu toe een jaar om niet snel te vergeten. Begin dit jaar scoorde de dj-formatie met Maan, Tabitha en Bizzey al de hit Hij Is Van Mij, die zeven weken op de eerste plek stond. De opvolger Moment is uit en staat momenteel in de top vijf.

Sander Huisman richtte samen met zijn broer Jordy Huisman en Yuki Kempees in 2011 de formatie Kris Kross Amsterdam op. Ze scoorden al internationale hits met acts als Cheat Codes en Conor Maynard, maar richten zich inmiddels meer op de Nederlandse markt.

Voor het nummer Moment, dat een sample van Nasty's jarennegentighit Een Moment Zonder Jou zit, werkten ze samen met zangeres Tabitha. Ook rapper Kraantje Pappie is in het lied te horen.

Moment kwam voort uit jeugdsentiment

"Het origineel is voor ons allemaal echt een nummer uit onze jeugd. We draaiden het nummer al vaak op onze feesten en luisterden het op een gegeven moment in de auto naar een optreden en besloten toen dat we er iets mee wilden doen", aldus Huisman.

De keuze voor Tabitha als zangeres was snel gemaakt. "Tabitha komt met haar stem dicht in de buurt van de vibe van de versie van Nasty. We spraken haar op een feestje en ze zei meteen dat het haar lievelingslied uit haar jeugd is, dus ze was gelijk enthousiast", licht de dj toe.

Ook Nasty was tevreden met de nieuwe versie van haar hit. "Ze vond dat we het origineel in ere hebben gehouden. Ze volgt de single samen met ons en is heel trots."

'We merken dat onze hits echt leven in Nederland'

De mannen van Kris Kross Amsterdam merken wel dat ze meer succes hebben met hun liedjes waarin ze samples van bekende hits gebruiken, maar zijn niet van plan te stoppen met volledig origineel werk. "Het is niet zo dat we nu alleen nog maar werk met samples van andere liedjes gaan maken. Er komen ook gewoon volledig eigen liedjes aan."

Wel hebben de dj's een playlist waarin ze liedjes met elkaar delen waar ze eventueel iets mee willen doen. "Daar staat bijvoorbeeld Third Worlds Now That We Found Love (een reggae- en discohit uit 1978, red.) in. Die horen we dan en dan bedenken we dat we daar later misschien eens een Nederlands refrein van willen maken."

Huisman merkt op dat hun succes met Nederlands werk voelbaarder is."Toen ons lied Sex een hit werd in het buitenland was dat leuk, maar in Nederland merken we veel meer dat onze hits leven. Onze tienjarige neefjes en nichtjes zingen onze liedjes nu ook uit volle borst mee."

Dit betekent echter niet dat Kris Kross Amsterdam geen succes over de grens meer ambieert. "We willen zeker niet zeggen dat we niet meer naar het buitenland willen en gaan ook zeker weer Engelstalige singles uitbrengen. We willen het afwisselen."

'We willen samenwerken met Marco, Davina en Duncan Laurence'

De dj-formatie zou graag nog eens samenwerken met Marco Borsato en Davina Michelle, die onlangs met Armin van Buuren het lied Hoe Het Danst opnamen. "Armin was ons net voor! Daar zijn we wel een beetje jaloers op", aldus Huisman.

Ook met Songfestival-winnaar Duncan Laurence zou de formatie wel willen samenwerken. Ook zouden de leden van Kris Kross Amsterdam het produceren van een toekomstige Songfestival-inzending zien zitten als ze daarvoor zouden worden gevraagd. "Dat zou zeker een eer zijn", vindt de dj.

Huisman zou wel een Nederlandstalig album willen uitbrengen zodra de groep genoeg sterk materiaal heeft. Tot die tijd genieten ze met volle teugen van hun succes. "Toen we Hij Is Van Mij aan het opnemen waren, hadden we wel het idee dat we een hit aan het creëren waren. Maar dat het nummer dan zeven weken op de eerste plaats staat, hadden we niet durven denken."