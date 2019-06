Het langverwachte nieuwe album van Madonna, Madame X, is vrijdag uitgekomen. Wat vinden recensenten van het veertiende album van de Amerikaanse zangeres? NU.nl zet de recensies voor je op een rij.

De Telegraaf - vier sterren

"Madame X is Madonna’s veertiende en de opvolger van Rebel Heart uit 2015. Ter herinnering: daarop was nog deels de clubberige toon van het afgrijselijke MDNA te horen, maar ook veel van de 'Queen of Pop' van vroeger. Die zit dit keer in dik aangezette, bombastische poptracks als I Rise, Mercy, de lome heupwieger Crave en de Daft Punk-achtige disco in God Control. Niet revolutionair, wel herkenbaar Madonna."

"Maar waar Madonna dit keer écht excelleert, is toch het waanzinnige Dark Ballet. Letterlijk waanzinnig, want wat hier allemaal in zit, is even onnavolgbaar als moeilijk te beschrijven. Het begint nog als een van vette beat voorziene popballad, over hoe ze zichzelf is gebleven, ondanks de razende wereld om haar heen. Vervolgens volgt er een geheel onverwachte klassieke piano. Het mafste moet dan nog komen, want dat is het flard uit De Notenkraker van Tsjaikovski met een onheilspellend stukje spoken word via autotune. Ja, gedurfd!"

NRC - vier sterren

"Een nonnenkoor en een discobeat in God Control brengen samen waar het in Madonna’s muziek vaker om draait: de bevrijding van religieuze beperkingen en het recht om je seksualiteit en overtuigingen te beleven zoals je dat zelf wil."

"Op de trap beat van Killers Who Are Partying behandelt ze andere hete hangijzers, na een fragment uit de speech van activiste Emma González, overlevende van de schietpartij op Douglas High School."

"Madonna als activiste, het is niet helemaal nieuw na de Israëlische en Palestijnse vlag die ze bij de uitzending van het songfestival naar binnen wist te smokkelen. Belangrijker is dat Madame X haar weer fier in een positie plaatst van een artiest die zowel muzikaal als tekstueel iets in de melk te brokkelen heeft."

Het Parool - geeft geen sterren

"Leek Madonna op haar laatste drie albums achterhaald door de trends die ze ooit zelf hielp te zetten, Madame X betekent een radicale breuk met haar enigszins sleets geraakte dancepop."

"De zangeres maakte van haar veertiende studioalbum haar meest theatrale ooit. Een album dat behalve in het Engels, ook in het Spaans en Portugees is gezongen, dat een gedeclameerd politiek manifest bevat (Killers Who Are Partying) en zelfs een mini-pop-opera (Dark Ballet)."

"Een album bovendien dat haar beste is sinds Confessions on a Dance Floor uit 2005. Dat heeft Madame X te danken aan de maatschappijkritische teksten die de liedjes urgentie geven, maar vooral aan de omarming van invloeden uit de wereldmuziek."