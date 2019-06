Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de singles die nationale en internationale artiesten onlangs hebben uitgebracht. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

You Need To Calm Down - Taylor Swift

In haar nieuwe single You Need To Calm Down neemt Taylor Swift het op tegen haters op sociale media. De Amerikaanse zangeres kondigde begin juni haar nieuwe album Lover aan, dat maar liefst achttien nieuwe nummers bevat. In april bracht Swift Me! uit, de eerste single van het album.

People Know How To Love One Another - Kaiser Chiefs

Volgens de Kaiser Chiefs is hun single People Know How To Love One Another een van de belangrijkste nummers van hun nieuwe album Duck en dus een perfecte teaser. De laatste plaat van de band dateert alweer van 2016. De Kaiser Chiefs scoorden eerder hits met Ruby en I Predict a Riot.

Western Stars - Bruce Springsteen

Al in april kondigde Bruce Springsteen zijn nieuwe plaat aan, die vrijdag samen met de gelijknamige single verschijnt. De Amerikaanse zanger werd voor zijn nieuwe album geïnspireerd door filmmuziek en dan in het speciaal die van westerns. Springsteen bracht eerder al de eerste single Hello Sunshine uit.

Crazy - Madonna

Vrijdag verschijnt dan eindelijk Madonna's langverwachte nieuwe album Madame X. De zangeres lichtte eerder al een tipje van de sluier op met het uitbrengen van de singles Medellín, Crave, I Rise, Future en Dark Ballet. De soulachtige ballad Crazy is de volgende in de rij en ontving de afgelopen dagen al lovende kritieken van muziekrecensenten.

Taped - Naaz

Een jaar na het uitkomen van haar succesvolle EP Bits of Naaz, komt Naaz met het nieuwe nummer Taped. Maakte de zangeres haar debuut nog helemaal in haar eentje, voor Taped werkte ze samen met de Noorse producers Askjell Solstrand en Magnus Skylstad, bekend van hun nummers met de popsterren Aurora en Sigrid.

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst met nieuwe muziek samen. Je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.