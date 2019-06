Madonna heeft zich positief uitgelaten over het Songfestivaloptreden van winnaar Duncan Laurence.

"Hij heeft een goede stem. And he's cute", aldus de zestigjarige zangeres in een interview met Het Parool dat zaterdag gepubliceerd wordt.

Madonna trad zelf ook op tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De zangeres kreeg veel kritiek, zo zou ze haar hit Like a Prayer hebben verpest en vals hebben gezongen. Ze laat echter weten juist erg tevreden te zijn over haar optreden. "Ik was er ontzettend blij mee. Ik heb precies gedaan wat ik bedacht had te doen. Ik heb precies de show gegeven die ik had willen geven."

De zangeres vertelt vooral trots te zijn op de boodschap die ze heeft overgebracht. Twee van Madonna's dansers droegen Israëlische en Palestijnse vlaggen op hun rug. Die stonden volgens de zangeres voor vrede tussen de Palestijnen en Israël.

Madonna praat in het interview ook over leeftijdsdiscriminatie. Zo is de zangeres van mening dat je als vrouw blijkbaar wordt geacht na een bepaalde leeftijd geen lol meer te maken. "Het is simpelweg seksisme. Toen ik vorig jaar zestig werd, leek het wel alsof ik een misdaad had begaan. Tegen die houding wil ik vechten."