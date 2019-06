Radiohead werd onlangs slachtoffer van een hacker die geld eiste in ruil voor het niet verder verspreiden van gestolen geluidsopnames. De bandleden besluiten de opnames nu zelf te verkopen en de opbrengst aan een goed doel te schenken, zo maken ze op Instagram bekend.

Bandlid Jonny Greenwood legt de situatie uit in een verklaring. "We zijn deze week gehackt. Iemand heeft de minidisk van Thom (Yorke, de zanger van de band, red.) gestolen, waar opnames uit de tijd van OK Computer (het derde album van de band uit 1997, red.) op te horen zijn. Hij vroeg er blijkbaar 150.000 dollar (ruim 130.000 euro) voor", schrijft de muzikant.

"In plaats van te klagen of het te negeren, hebben we besloten alle achttien uur zelf uit te brengen via Bandcamp." De opnames kosten zo'n 20 euro per stuk en de opbrengsten gaan naar Extinction Rebellion, een organisatie die geweldloos protesteert tegen klimaatverandering en het uitsterven van diersoorten.

Greenwood benadrukt dat de fans niet te hoge verwachtingen moeten hebben van de opnames. "Je komt er wel achter of we beter het losgeld hadden kunnen betalen. Dit materiaal was nooit bedoeld om gehoord te worden en is alleen voor sommigen interessant. Het is vooral lang, erg lang", schrijft hij.

Radiohead bracht in 1997 hun derde plaat OK Computer uit. Het werd door recensenten vaak genoemd als een van de beste albums uit de jaren negentig. Het muziektijdschrift Rolling Stone nam OkK Computer op in een lijst met de beste albums aller tijden.