Danny Vera is dankbaar dat hij in de programma's van Johan Derksen heeft kunnen spelen. "Daar heb ik heel veel aan te danken gehad", zegt de artiest in de uitzending van Pauw.

"Ik had nog één droom. Ik wil naar Nashville en daar wil ik een plaat opnemen. Mijn vrouw en ik hadden daar al ons laatste geld ingestopt. We zijn naar Nashville gegaan en ik heb die plaat opgenomen. We kwamen terug en toen had ik die plaat en eigenlijk helemaal niks."

Via via kwam Vera vervolgens in contact met Derksen. "Ik wilde dat hij een voorwoordje (voor het album, red.) zou schrijven. Iets van: 'Het was een beetje zonde van je geld, groet Johan Derksen.' Dat leek me grappig."

Maar een paar weken later vertelde Derksen aan Vera dat RTL een band nodig had voor zijn voetbalprogramma. Volgens Vera zat Derksen daar echter helemaal niet op te wachten.

"'Maar voordat RTL een of ander kutorkest neerzet, mag jij het doen', zei hij tegen me. Ik vond dat te gek." Vera verwachtte dat zijn carrière hierdoor in een stroomversnelling zou raken. "Maar volgens mij was het helemaal niemand opgevallen dat er een bandje stond."

'Ik werk liever drie dagen in de Albert Heijn'

Wel kreeg de muzikant veel verzoeken om op bedrijfsfeesten op te treden. Ze wilden hem alleen laten komen als hij covers zou spelen. Omdat Vera daar geen trek in had en alleen eigen werk speelt, trokken veel organisaties hun uitnodigingen weer terug.

"Ik werk liever drie dagen in de week bij de Albert Heijn, zodat ik daarnaast dit kan doen."

Toch hebben de optredens in VI en Voetbal Inside hun vruchten afgeworpen. Vorige maand belandde het nummer Roller Coaster in meerdere Nederlandse hitlijsten.