Krezip keerde negentien jaar na het optreden op Pinkpop dat hun grote doorbraak betekende, terug naar festival in Landgraaf. De band van frontvrouw Jacqueline Govaert bracht de nieuwe singles Lost Without You en How Would You Feel uit en staat in oktober drie avonden in de Ziggo Dome. NU.nl verzamelde enkele recensies van het optreden van de band op Pinkpop.

De Telegraaf

"In 2019 zingt de massa op het grote veld nog even hard mee als toen (in 2000) en ook Govaert blijkt het zingen en aanvoeren niet verleerd. Springend, van links naar rechts, van voor naar achter rennend op het podium, zo zien we haar toch het liefst. Tien jaar nadat de groep uit elkaar ging, is meer dan genoeg muziek van ze blijven hangen voor een prettig weerzien. Ook omdat het zestal niets ingeleverd heeft aan kracht en kunde gedurende het decennium dat ze wegen buiten Krezip bewandelden. Ze op Pinkpop aan het werk zien is alsof ze nooit weggeweest zijn."

De Volkskrant

"Het was een mooi optreden dat net als vroeger vooral gedragen werd door de prachtige natuurlijke stem van Jacqueline Govaert. Ook in Krezip anno 2019 is zij het onbetwiste middelpunt. Leuk om het oude, punky Stupid weer te horen, al was het hart van de show natuurlijk een gloedvolle uitvoering van I Would Stay, dat zo hard werd meegezongen dat Govaert het eerste refrein aan het publiek over liet."

De Limburger

""We zijn weer thuis", roept frontvrouw Jacqueline Govaert het al snel uit. „Ik kan het iedereen aanraden, zo’n reünie.” Daar heeft ze gelijk in, al weet ze vast ook dat zo veel jaar na dato bij veel bands de sjeu er wel vanaf is. Dan is zo’n terugkeer vooral bedoeld om het aanstaande pensioenpotje te spekken en staan sommige bands tegen heug en meug hun ouwe meuk te spelen. Niets van dat alles bij Krezip. Je ziet aan de hoofden van de bandleden dat ze het spelen van hun liedjes en de ontvangst daarvan bij hun fans hebben gemist. Ieder van hen straalt van oor tot oor, al dan niet omdat Jacqueline niet uitgeknuffeld en -gekust raakt. Het blij ei stuitert over het podium en dat is heerlijk om te zien. En dat op het moment dat vele mensen voor hen ontdekken dat ze, na meer dan een decennium, nog vele liedteksten woordelijk kunnen meezingen."

