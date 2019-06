Jennifer Lopez opende afgelopen weekend haar nieuwe tour in de Verenigde Staten met concerten in Inglewood en San Diego, maar deed dat niet alleen. De zangeres zong een duet met haar dochter Emme.

Lopez gaat op tour door de Verenigde Staten en Canada ter ere van haar vijftigste verjaardag op 24 juli. Met de It's My Party Tour viert ze haar muziekcarrière, die in 1999 begon met de hit If You Had My Love.

Tijdens de openingsshow van de concertreeks werd Lopez tijdens het liedje Limitless uit de film Second Act bijgestaan door haar elfjarige dochter. Moeder en dochter waren gekleed in rode jurken. Lopez plaatste een video van het optreden op Instagram. Die werd inmiddels al meer dan negen miljoen keer bekeken.

Lopez komt na de concerten in Noord-Amerika ook naar Turkije, Rusland, Israël en Egypte. Over een concert op Nederlandse bodem is nog niets bekend.

De zangeres, die door de jaren heen grote hits scoorde met liedjes als Let's Get Loud, Jenny From The Block en Get Right bracht haar meest recente album A.K.A. in 2014 uit. Wel lanceerde ze sindsdien nog singles als Dinero met Cardi B en Medicine met French Montana.