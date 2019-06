De festivalcamping van Pinkpop opent vrijdag een uur later wegens het noodweer dat eind van de middag over ons land trekt. Bezoekers die hun tent willen opzetten, wordt verzocht om na 19.00 uur naar Landgraaf te komen.

Het KNMI geeft vrijdag code oranje af, vanwege verwachte regen, harde windstoten, hagel en onweer. "Daarom is het verstandiger om pas later je tent op te zetten", meldt de organisatie van het jaarlijkse festival. "De campings gaan een uurtje later open, namelijk om 19.00 uur."

De organisatie adviseert bezoekers die nog niet onderweg zijn, later te komen. Bezoekers die al richting het Limburgse Landgraaf zijn, wordt aangeraden om tijdens het slechte weer in de auto te blijven of, indien zij met het OV reizen, te schuilen op de stations van Heerlen en Sittard.

Opvang voor vroege campinggasten

Pinkpop-bezoekers die al in Landgraaf zijn, kunnen naar de ingang van de camping komen of naar Kienhal Minli (Einsteinstraat 1-3, naast het tankstation) waar opvang voor hen is geregeld.

De vijftigste editie van Pinkpop gaat zaterdag van start en duurt tot en met maandag. Er zijn onder meer optredens van Fleetwood Mac, Armin van Buuren en Lenny Kravitz. Klik hier voor meer info en kaartverkoop.