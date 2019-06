Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Pharrell Williams - Letter To My Godfather

Pharrell Williams nam dit nummer op voor de soundtrack van de Netflix-documentaire The Black Godfather. Het liedje is geïnspireerd op de documentaire, die gaat over het leven van Clarence Avant, de mentor van vele artiesten en succesvolle lobbyist achter de schermen in de muziek-, film- en televisiewereld en politiek. Letter To My Godfather is ook geproduceerd door Williams, die dat samen met zijn Neptunes-partner Chad Hugo deed.

Beluister het nummer hier

Liam Gallagher - Shockwave

Voor het eerst in 2019 brengt de voormalig Oasis-man nieuwe muziek uit. Liam Gallagher speelde het nummer eerder deze week al tijdens een optreden in Londen, maar de zanger heeft de singleversie vrijdag officieel uitgebracht. Shockwave staat op Why My? Why Not, Gallaghers nieuwe album dat later dit jaar verschijnt.

Beluister het nummer hier

Tyga, J Balvin, Chris Brown - Haute

Het nieuwe studioalbum van de Amerikaanse rapper Tyga komt vrijdag uit en Haute is hiervan de nieuwste single. Op het nummer werkt hij samen met zanger Chris Brown en reggaetonartiest J Balvin, bekend Mi Gente. De videoclip van Haute, waarop de heren te zien zijn in een zwoele nachtclub, verscheen vrijdag.

Beluister het nummer hier

Avicii - Heaven

Heaven, een samenwerking met Coldplay-zanger Chris Martin, is de derde single van Avicii's album TIM. Het is de eerste plaat die is verschenen na het overlijden van de Zweedse producer en dj. Het nummer was een aantal jaar geleden al te horen, toen nog met de vocalen van een andere zanger. Vlak voor zijn overlijden besloot de producer Martin te vragen om het liedje in te zingen.

Beluister het nummer hier

Jonas Brothers - Only Human

De jongensgroep Jonas Brothers brengt vrijdag na tien jaar weer een album uit, na zeven jaar niet te hebben samengewerkt. Op Happiness Begins staat ook de nieuwe vrolijke uptemposingle Only Human, die de drie broers hoogstwaarschijnlijk ook tijdens hun concert zullen zingen. In februari 2020 staan de Jonas Brothers in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Beluister het nummer hier