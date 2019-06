Zanger Aloe Blacc, die samen met Avicii een wereldwijde hit scoorde met Wake me up, zegt het heel zwaar te hebben gevonden om het postuum uitgebrachte SOS in te zingen. Dat meldt Associated Press donderdag.

De tekst van Avicii's SOS, momenteel hoog genoteerd in de top 40, gaat onder meer over mentale onrust en kan worden geïnterpreteerd als noodkreet van de dj. Avicii, wiens echte naam Tim Bergling was, schreef de tekst maar maakte de plaat zelf niet af. Hij pleegde zelfmoord in 2018. Blacc werd in januari gevraagd of hij de tekst wilde inzingen.

"De tekst was ontzettend zwaar", vertelt de zanger. Hij vertelt hoe hij wist wat de dj had moeten doorstaan en dat hij ervan overtuigd was dat Berglings zwaarste ervaringen in de muziekindustrie achter hem lagen. "Alles zat in een stijgende lijn", vertelt Blacc. "En toen kwam het nieuws dat hij was overleden."

Boodschap in eer van Avicci

"Dit lied voelde echt als een belangrijke boodschap die we in zijn eer moesten afgeven", vertelt Blacc. "Om een taal te creëren voor mensen die in nood zijn, angst hebben, worstelen met mentale gezondheid. Woorden die zeggen: 'Ik heb hulp nodig'."

Blacc vertelt dat hij de aanwezigheid van Avicii voelde tijdens de opnames. "Elke keer als ik iets deed dat niet precies klopte, voelde de kritiek en coaching echt als de geest van Tim."

Donderdag verschijnt het album TIM, dat gevuld is met platen van Avicii die na zijn dood zijn afgemaakt. Naast de hit SOS, zijn daar onder meer samenwerkingen met Imagine Dragons en Coldplay's Chris Martin op te vinden.