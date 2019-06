De danceformatie 2 Brothers on the 4th Floor treedt op tijdens Rainbow in the Sky, het jubileumconcert van Paul Elstak in de Arnhemse GelreDome. Ook de happyhardcoreact Party Animals is van de partij. Het evenement vindt plaats op 14 december.

"We hebben allemaal in ongeveer dezelfde periode ons debuut gemaakt en zijn elkaar daarna heel vaak met veel plezier tegengekomen op de diverse festivals", vertelt Elstak over de twee acts die hij voor zijn optreden heeft uitgenodigd. Meer artiesten moeten nog bekend worden gemaakt.

2 Brothers on the 4th Floor, bedacht door de broers Martin en Bobby Boer, bestaat uit rapper René Philips (D-Rock) en zangeres Desirée Manders. Ze werden bekend door hits als Come Take My Hand, Never Alone en Dreams. De Party Animals werden gevormd door producenten Jeroen Flamman en Jeff Porter, die ook samen optreden als Flamman & Abraxas.

Elstak werd in de jaren negentig bekend als hardcore-dj en haalde de Top 40 met happyhardcoreplaten als Luv U More, Rainbow in the Sky en The Promised Land. In 2010 groeide zijn populariteit weer door zijn samenwerking met New Kids. De afgelopen jaren werkte hij meerdere keren samen met Jebroer, voor Kind van de Duivel en Engeltje.