Guus Meeuwis staat in 2020 opnieuw in Eindhoven met zijn Groots met een zachte G-shows. De zanger kondigde de vijftiende editie woensdag aan in de uitzending van RTL Boulevard.

"We gaan er iets speciaals van maken", zei Meeuwis in de studio.

De zanger moest wel toegeven dat hij zich niet elke editie even goed voor de geest kan halen. "Die eerste, in 2006, kan ik me goed herinneren. Maar laatst testte iemand mij over welke artiest er in welk jaar bij was. Dat was lastiger."

Dit jaar treedt Meeuwis ook in Eindhoven op. Van 14 tot en met 16 juni vindt in het Philips Stadion van eredivisionist PSV de veertiende editie van de concertreeks plaats.