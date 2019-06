Duncan Laurence heeft zijn Europese tournee uitgebreid. De Songfestival-winnaar heeft er vier nieuwe shows aan toegevoegd.

De zanger treedt in het najaar ook op in Parijs, Zürich, Helsinki en Oslo. "Man, dit is niet te geloven!", schrijft Laurence op Instagram.

De Europese tour van de in Amersfoort woonachtige Duncan de Moor, zoals Laurence eigenlijk heet, begint op 5 november in Parijs en eindigt op 15 december in de Noorse hoofdstad Oslo.

Laurence breidde zijn tour eerder al uit door grotere zalen te boeken in onder meer Londen, Keulen, München, Wenen, Hamburg en Berlijn.

Zijn optreden in Antwerpen is al uitverkocht. Ook de twaalf optredens in Nederland zijn al uitverkocht.