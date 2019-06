Voor haar nieuwe album Dit Is Voor Mij werkte Trijntje Oosterhuis samen met Dotan aan een liedje. De twee artiesten waren begonnen met schrijven, maar na het schandaal rond neppe fanaccounts van de zanger verdween hij ook voor Oosterhuis van de radar. De zangeres vertelt aan het AD dat het nummer nooit werd afgemaakt.

Voordat Dotan onder vuur kwam te liggen voor betrokkenheid bij het aanmaken van zijn eigen 'trollenleger' en het verzinnen van verhalen om zijn carrière te laten groeien, schreef hij samen met Oosterhuis een Nederlandstalig lied. Dat was echter nog niet klaar toen hij in opspraak raakte.

Ook op telefoontjes van Oosterhuis reageerde hij niet meer. "Hij bleek onvindbaar. Mijn hart gaat naar hem uit. Het is best heftig wat er met hem is gebeurd, maar hij hoeft wat mij betreft niet de rest van zijn leven in een schuilkelder door te brengen", zegt de zangeres over haar collega.

Ze vindt het jammer dat het lied dat ze samen schreven nu geen onderdeel van haar nieuwe plaat kon worden. "Ik vond het te gek wat we hebben gemaakt. Hopelijk komt dat lied er alsnog", aldus Oosterhuis.

De zangeres brengt op 7 juni het album Dit Is Voor Mij uit. Voor de Nederlandstalige plaat werkte ze samen met Alain Clark, Linde Schöne, Vjeze Fur, Henny Vrienten en Paskal Jakobsen.

Dotan keerde onlangs terug met zijn nieuwe single Numb. In september geeft hij in Paradiso zijn eerste concert in meer dan een jaar tijd.