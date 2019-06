Marco Borsato trapte woensdagavond zijn concertreeks in De Kuip in Rotterdam af. Vrijdag staat de tweede van vijf shows op het programma in Rotterdam. De Nederlandse pers is lovend, maar ook kritisch over het eerste optreden. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

de Volkskrant - 3 sterren

"Vanaf de eerste noten voldoet het publiek aan de wens van Marco: een avond lang hard meezingen. Zijn eerste grote hit Dromen zijn bedrog bewaart hij niet tot de finale, er mag meteen gehost worden alsof het weer 1994 is."

"Mogelijk wilde hij bewijzen met zijn tijd mee te gaan, maar dat is een misvatting. Liedjes als het massaal meegezongen Waarom Nou Jij zijn tijdloos gebleken. Hier, aan het slot van een knap geregisseerde show, kwam de grootheid van Borsato's entertainmentkwaliteiten pas echt naar boven."

Lees hier de volledige recensie van de Volkskrant

AD - 4 sterren

"Borsato begint zijn concert met het beste nummer uit zijn repertoire om een avond die zwanger is van hooggespannen verwachtingen enigszins te ontladen: Binnen. Natuurlijk werkt hij in de drie (!) uur die volgen toe naar een climax, maar er schuilt in de eerste helft van de avond wel een handvol inkakmomenten, vooral bij een drieluik 'kleinere liedjes'."

"Hier staat een zanger, een showman, een entertainer, die niet het allergrootste muzikale talent van Nederland heeft, maar op de bühne zichtbaar bereid is keihard te werken. En dat wordt enorm gewaardeerd. Juist op deze grond."

Lees hier de volledige recensie van het AD

Het Parool - geeft geen sterren

"Het is een avond om jeugdherinneringen op te halen. Of juist om jeugdherinneringen te maken. Marco Borsato wil met deze concertreeks een 'strik om de generatiekloof' hangen en dat lukt hem volledig. De dertigers en veertigers zagen met natte haartjes na het badderen en een schaaltje Wokkels in de knuisten Marco Borsato gloriëren in Henny Huismans Soundmixshow. Nu hebben ze in veel gevallen hun eigen kinderen meegenomen en soms ook hun ouders. Drie generaties Marco Borsato-fans."

Lees hier de hele recensie van Het Parool