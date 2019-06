The Jonas Brothers komen begin 2020 naar Nederland. Met hun Happiness Begins Tour doen ze op donderdag 20 februari de Ziggo Dome in Amsterdam aan.

Het trio kondigde vrijdag een Europese tournee door vijftien steden aan. Deze tour volgt kort op de bekendmaking van een reeks concerten in Noord-Amerika. Met shows in Canada, Mexico en de Verenigde Staten erbij komt het totale aantal optredens van de broers op 67.

De Europese tournee start op 29 januari in Birmingham, en eindigt op 22 februari in Parijs. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start op donderdag 6 juni via Ticketmaster.

Kevin (31), Joe (29) en Nick (26) traden eind 2009 voor het laatst op in Nederland. In 2010 gingen ze uit elkaar, waarna ze in 2013 probeerden terug bij elkaar te komen. Dat mislukte destijds, maar dit jaar maakten ze bekend weer een groep te vormen.