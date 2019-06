De Libanees-Britse Mika komt naar Nederland. De Grace Kelly-zanger staat op donderdag 13 februari in TivoliVredenburg.

Michael Holbrook Penniman, zoals de 35-jarige Mika eigenlijk heet, presenteert tijdens de clubshow ook zijn nieuwe album.

Mika brak in 2007 door met zijn debuutalbum Life in Cartoon Motion. De zanger scoorde met Relax, Take It Easy een nummer één-hit. Zijn laatste album No Place Like Heaven verscheen in 2015. Daarna was hij onder meer te zien als jurylid in de Franse versie van The Voice.

De kaartverkoop voor de show in TivoliVredenburg start op vrijdag 7 juni om 10.00 uur via de theaterkassa en Ticketmaster.