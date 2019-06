Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Katy Perry - Never Really Over

Katy Perry brengt haar eerste nieuwe solomateriaal uit sinds ze in 2017 haar vierde album Witness lanceerde. In de tussentijd werkte ze nog wel samen met artiesten als Zedd, Daddy Yankee en Calvin Harris. Perry heeft haar korte kapsel weer verruild voor lange lokken in de video en keert terug naar de popmuziek waarmee ze de grootste successen in haar carrière vierde.

Miley Cyrus - Mother's Daughter

Ook Miley Cyrus keert na een minder succesvolle periode in haar carrière terug met nieuwe muziek. Na het album Younger Now verscheen ze nog op de hit Nothing Breaks Like A Heart met Mark Ronson en nu brengt ze de EP She Is Coming met zes nieuwe liedjes in verschillende stijlen uit. Het liedje Mother's Daughter wordt naar voren geschoven als eerste single in de New Music Friday-playlist op Spotify.

Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora - Ritual

De Nederlandse producer Tiësto heeft voor de nieuwe single Ritual de handen ineengeslagen met Jonas Blue en Rita Ora. De Britse producer Jonas Blue scoorde in Nederland hits met liedjes als Mama en Rise. De Britse popster Rita Ora had succes met nummers als Anywhere en Let Me Love You. Samen met Tiësto leveren ze een zomerse dancehit.

Mark Ronson & Camila Cabello - Find U Again

Mark Ronson lanceert op 21 juni zijn nieuwe album Late Night Feelings waarop vrouwelijke artiesten over hun gebroken hart zingen in opzwepende producties. Na samenwerkingen met Miley Cyrus, Lykke Li en Yebba lanceert hij nu een vierde single van de plaat waarop Camila Cabello te horen is. Cabello brak door als onderdeel van meidengroep Fifth Harmony en scoorde solo een grote hit met Havana. Op Find U Again bezingt ze hoe ze nooit meer iemand als haar ex-vriend zal vinden.

Hardwell & Trevor Guthrie - Summer Air

Hardwell kondigde onlangs aan zijn carrière op een lager pitje te zetten vanwege hoge werkdruk. De Nederlandse producer treedt dan ook minder op als dj, maar brengt nog wel nieuwe muziek uit. Nadat hij eerder dit jaar de plaat I'm Not Sorry lanceerde, deelt hij nu de nieuwe single Summer Air, een zomerse danceplaat met vocalen van Trevor Guthrie.

Gucci Mane & Justin Bieber - Love Thru The Computer

Rapper Gucci Mane heeft een nieuwe single opgenomen met Justin Bieber. Het liedje Love Thru The Computer bevat een sample van de jarentachtighit Computer Love van de band Zapp. Het is voor Bieber de tweede samenwerking die deze maand uitkomt. Hij werkte eerder al mee aan het nieuwe nummer I Don't Care van Ed Sheeran.

