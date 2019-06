Dickran Gobalian, beter bekend onder zijn artiestennaam Leon Redbone, is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety donderdag.

Redbone werd bekend in de jaren zeventig als artiest die optrad in de stijl van klassieke Vaudeville-acts uit begin 1900. Op het podium was hij een markante verschijning, vanwege zijn sikje, hoed en donkere zonnebril. Tussen 1975 en 2014 bracht hij uiteenlopende albums uit.

In een interview van Rolling Stone in 1974, liet Bob Dylan zich enthousiast uit over Redbone. In die tijd verscheen Redbone op verschillende festivals in Toronto. "Hij heeft mijn interesse", zei Dylan. "Je moet hem zien. Hij doet een oude Jimmie Rodgers, dan draait hij zich om en doet een Robert Johnson."

Mede door het feit dat hij zowel een komische als mysterieuze kant had (zo is niet precies bekend waar hij werd geboren), kreeg Redbone een cultstatus. Maar ook voor een groter Amerikaans publiek werd hij bekend. Zo zong hij verschillende liedjes in voor Sesame Street en was hij te zien in reclames voor onder meer Budweiser en Chevrolet.

In 2015 werd bekend dat Redbone zich zou terugtrekken uit de entertainmentindustrie, vanwege zijn verslechterende gezondheid.