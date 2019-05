De Amerikaanse soulzangeres Erykah Badu komt deze zomer naar Nederland. Op maandag 12 augustus staat ze in de Tilburgse 013. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

Badu brak in 1997 door met twee albums: Baduizm en Live. Dat laatstgenoemde album, waar ook haar grootste hit Tyrone op staat, behaalde een zesde plek in de Album Top 100. Tyrone werd begin 1998 uitgebracht.

Baduizm werd bekroond met een Grammy voor het beste r&b-album. De zangeres won deze prijs nog drie keer. Ze kreeg de prijzen voor de platen On & On, You Got Me en Love of My Life.

De 48-jarige zangeres staat bekend om soulmuziek met hiphopinvloeden, ook bekend als neo-soul.

Badu kwam de afgelopen jaren een aantal keren in het nieuws, omdat ze het had opgenomen voor omstreden figuren "Ik ben een humanist en zie in elk mens het goede", vertelde ze. Daarbij haalde ze onder meer Adolf Hitler en Bill Cosby aan.