De Vengaboys staan weer in de schijnwerpers. Door een politiek schandaal rondom FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, die zich op Ibiza liet omkopen door een Russische investeerder, is We're Going To Ibiza een strijdlied in Oostenrijk geworden. Voor de popgroep zijn het ontwikkelingen die naadloos passen in haar geschiedenis, die bol staat van rariteiten en wilde verhalen.

Het verhaal begint halverwege de jaren negentig met Dennis van den Driesschen, een beroepshandelaar op de Amsterdamse optiebeurs, en een van de grote namen van Radio 538, Wessel van Diepen.

Beiden willen meer met muziek doen en naar de top toe. Een vriend van Van Diepen bij Radio 538 brengt ze bij elkaar: een gouden greep.

Van Diepen is een vat vol ideeën en heeft een goed gevoel voor de smaak van het grote publiek. En de meer technisch begaafde Van den Driesschen kan Van Diepens ideeën moeiteloos vertalen naar de mengtafel.

'Venga, venga, venga!'

In 1997 vraagt het 'dreamteam', zoals het duo zich gekscherend noemt, een Spaanse zangeres om wat kreten in te zingen. Van Diepen en Van den Driesschen willen iets doen met de Latijns-Amerikaanse invloeden in de muziek die op dat moment populair zijn. "Maar dat kind bleef maar 'venga, venga, venga' gillen", weet Van den Driesschen nog. "Dat was de inspiratie voor de naam Vengaboys."

Er volgt een bescheiden succes met Parada de Tettas en To Brazil (respectievelijk op plaats 14 en 22 in de Top 40). Tegelijkertijd wordt het verhaal rond de Vengaboys bedacht. Van Diepen: "We kwamen op het idee om te doen alsof we Spaanse dj's zijn die in een afgeragde bus van strandfeest naar strandfeest hoppen. De Vengabus, dat werd ons verhaal."

“De Vengabus werd ons verhaal”

'Soldaat' Kim is zogenaamd Braziliaans

De Vengaboys worden door Van Diepen zorgvuldig afgeschermd. Achternamen hebben ze niet. Interviews zijn uitgesloten. Voor informatie wordt doorverwezen naar de officiële website Vengaboys.com. Daar staat dat 'soldaat' Kim in Brazilië is geboren, 'matroos' Robin in Venezuela, 'cowboy' Roy op het Caribische eiland Trinidad en 'barbiepop' Denise in Hongarije.

Als de leden zo af en toe toch instemmen met een interview, verandert dat niet veel aan het mysterie rond de groep. Ze krijgen veel vragen, maar geven weinig antwoorden. Journalisten beklagen zich erover dat een interview met de Vengaboys zinloos is.

Zo stelt presentator Carlo Boszhard in 1998 na een optreden van de Vengaboys bij Telekids Kim een vraag. Ze doet echter alsof ze Boszhard niet verstaat. Na drie vragen in het Engels geeft de presentator het op. De stalorders komen van Van Diepen, die Kim achter de schermen op het hart drukt zich als een Braziliaanse te gedragen en Engels niet te verstaan. En dat terwijl een roddelblad Kim regelmatig signaleert bij een bakker in Rotterdam. Dat klopt ook, want ze woont daar om de hoek. Alle groepsleden zijn zo Nederlands als een molen in de polder.

Voor de uitdossingen wordt leentjebuur gespeeld bij de Village People. Kim, Robin, Roy en Denise zijn op het podium gekleed als soldaat, matroos, cowboy en barbiepop. "Stripfiguren werken", is Van Diepen daar kort over. "En de groepsleden zijn daardoor vervangbaar."

De wereld veroveren

Zo mysterieus als de leden van de groep zijn, zo herkenbaar is de muziek met de Venga-sound: een pakkende melodie op het ritme van eurobeats, met kenmerkende synthgeluiden en drumbeats. En vergeet de eenvoudig mee te zingen teksten niet.

De journalistiek kan weinig met de Vengaboys. "Oppervlakkig", "te gefabriceerd" en "kinderlijk eenvoudig", aldus de media. Maar uiteindelijk hebben de Vengaboys bij monde van Van Diepen maar één missie: "De wereld veroveren."

Dat gebeurt in de zomer van 1998. Het verhaal staat, en de Venga-sound slaat aan. We Like To Party, Boom, Boom Boom, Boom!! en We're Going To Ibiza komen van India tot Canada en van Australië tot Chili in de top van de hitlijsten terecht. Van Boom, Boom, Boom, Boom!! worden twee miljoen singles verkocht. Het nummer komt vanuit het niets op de eerste plaats in de Britse hitlijsten.

De succesnummers van de Vengaboys worden vervolgens verzameld op het debuutalbum van de groep: Party Album: Greatest Hits part 1, een naam die kopers moet lokken.

Om publiciteit te genereren voor het debuutalbum slingeren Van Diepen en Van den Driesschen weer een verzonnen verhaal de wereld in: de mastertape van het album is uit een cd-fabriek in Londen gestolen, zodat op is op geldt in de platenwinkels. Het NOS Journaal meldt de diefstal, terwijl het nepnieuws is.

Het eerste Vengaboys-album krijgt wereldwijd platina. Diverse muziekprijzen volgen, waaronder tweemaal de Exportprijs van Conamus voor de verkoopsuccessen in het buitenland (in 1999 en 2000). Daarnaast worden de Vengaboys bij de MTV Awards van 1999 genomineerd in de categorie de beste doorbraak; de eerste en tot nu toe enige keer in de historie voor een Nederlandse groep. Eminem, Jennifer Lopez, Britney Spears en Westlife zijn de concurrenten. Eminem wint de prijs uiteindelijk.

Een tournee van zes weken in de VS volgt met de grootste sterren van het moment: Ricky Martin, Britney Spears, *NSYNC en Christina Aguilera. In India verkoopt de groep meer platen dan Michael Jackson. Op de website komen per dag drieduizend mails binnen. De fanmail wordt afgeleverd per pallet.

Twintig miljoen

Na Party Album: Greatest Hits Part 1 volgt in 2000 The Platinum Album met hits als Kiss (When the Sun Don't Shine), Shalala lala, Uncle John From Jamaica en Cheekah Bow Bow. Het album is opnieuw een doorslaand succes.

Na The Platinum Album is de koek op. Uiteindelijk weten de Vengaboys meer dan twintig miljoen platen te verkopen en zijn daarmee de succesvolste Nederlandse popgroep aller tijden. En al heeft de groep sinds 2000 vrijwel geen nieuwe muziek meer uitgebracht, de boekingen stromen nog steeds binnen vanuit alle hoeken van de wereld.

De citaten in dit artikel verschenen eerder in het boek No Limit van Colin Kraan en Kevin Kraan, dat in 2018 werd uitgebracht.