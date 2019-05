De organisatie die het nalatenschap van Prince beheert, zal een album met nog niet eerder verschenen materiaal uitbrengen. Jay-Z zal een luisterevenement in Los Angeles presenteren.

Het album, dat de titel Originals draagt, zal daarna wereldwijd tijdens soortgelijke evenementen in onder meer Spanje, Polen en Brazilië gepresenteerd worden.

Originals zal vanaf 21 juni wereldwijd eerst op de streamingservice Tidal verschijnen. Vanaf 19 juli is de plaat echter ook op vinyl beschikbaar. Op het album staan veertien nummers die mede door Jay-Z, tevens eigenaar van Tidal, zijn uitgezocht.

"Prince baande de weg naar artistieke vrijheid. Hij is een van de dapperste mensen die ik in de muziekindustrie heb mogen leren kennen. Hij gaf ons het vertrouwen om zijn strijd voor te zetten", zegt de Amerikaanse rapper in een persbericht, meldt The Hollywood Reporter.

Prince zorgde er in 2015 voor dat zijn muziek niet meer via online streamingdiensten te beluisteren was, omdat hij vond dat de opbrengsten oneerlijk verdeeld werden.

De legendarische muzikant overleed in 2016 aan de gevolgen van een overdosis fentanyl.