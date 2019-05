Jennifer Hudson heeft na het uitvallen van haar vlucht van Chicago naar New York een autorit van bijna dertien uur voltooid, om een eerbetoon aan Aretha Franklin te kunnen brengen tijdens de Pulitzer Prizes.

"Ik keek naar boven en dacht: het voelt alsof de geest van Aretha in mij zit. Zij geloofde niet in vliegen, ze wilde altijd rijdend naar haar concerten gaan", aldus Hudson in een interview met AP.

De actrice en zangeres kwam zelfs vijf minuten eerder dan de afgesproken tijd aan en zong Amazing Grace tijdens de uitreiking van de prestigieuze Amerikaanse literatuurprijzen.

"Dit had ik voor geen goud willen missen. Al had ik moeten kruipen. Ze is altijd bij me en ik voel dat ze me bijstaat in mijn keuzes, zodat ik altijd het juiste pad bewandel."

'Ik heb alles op alles gezet'

De 37-jarige Hudson, die Franklin in een nog op te nemen biografische film zal spelen, vertolkte de soullegende indirect al in de film Dreamgirls. Het was Franklin zelf die Hudson aanwees om haar in een film over haar leven te spelen. "Daarom heb ik alles op alles gezet om tijdens de Pulitzers te kunnen zingen."

Franklin overleed vorig jaar augustus aan de gevolgen van alvleesklierkanker.