Singer-songwriter Milow vond het in zijn tienerjaren vreselijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

"Ik ben nooit de zanger geweest die op elk feestje ging spelen of bij een kampvuur z'n gitaar erbij nam", vertelt Milow, die vrijdag zijn zesde album uitbrengt, aan NU.nl.

De zanger was rond zijn dertiende al volop bezig met muziek, maar schreef toen nog geen nummer. "Ik zong wel wat, maar dat was heel embryonaal, en ik kwam er zeker niet mee naar buiten. Het was een hele overwinning toen ik op mijn zeventiende ging optreden en het was ook een verrassing voor anderen, die niet wisten dat ik zo met muziek bezig was."

"Ik heb wel spijt gehad dat ik het zo lang voor mezelf heb gehouden, maar mijn muziek voelde zo persoonlijk", gaat de 37-jarige zanger verder. "Uiteindelijk heb ik wel een inhaalslag gemaakt vanaf mijn achttiende; toen ben ik meer in cafés gaan spelen."

'Met muziek kun je mensen troost bieden'

De titel van zijn nieuwe plaat, Lean Into Me, is een zin uit een nummer dat Milow met Matt Simons schreef: Lay Your Worry Down. "Het gaat over vriendschap. Als je met vele schouders een last draagt, wordt het makkelijker. Matt en ik hadden het erover wat onze verantwoordelijkheden als zanger zijn vandaag de dag. Muziek wordt vaak afgespeeld op de achtergrond, maar ik denk dat je mensen echt kunt helpen en troost kunt bieden met muziek. Daar komt Lean Into Me vandaan."

Met het maken van zijn nieuwste plaat hervond Milow ook weer de liefde voor zijn akoestische gitaar. "Drie jaar geleden was ik daar een beetje op uitgekeken. Toen ben ik veel gaan experimenteren met andere klanken en gaan samenwerken met niet-singer-songwriters. Dat resulteerde in een experimentele plaat, waarbij de vorm bijna belangrijker was dan de inhoud. Ik had ook minder ambitie om de hele plaat live te spelen."

"Met dit album ben ik eigenlijk tot het besef gekomen dat de klanken en kleuren die ik de afgelopen jaren ontdekt heb best te combineren zijn met het soort songs dat ik in het begin van mijn carrière schreef."