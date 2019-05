Dotan heeft na een jaar afwezigheid zijn nieuwe single Numb gepresenteerd. Het lied werd door verschillende radiostations gedraaid en ontving gemengde reacties.

Radio-dj Giel Beelen draaide de plaat bij Veronica en zegt na het lied te snappen dat Dotan nog geen interviews wil doen en eerst de muziek laat spreken. "Dit belooft veel", aldus Beelen.

Jeroen Latijnhouwers zegt bij Beelen in de studio dat hij het lied beter vindt dan Arcade van Songfestival-winnaar Duncan Laurence. "Wat een plaat is dit. Duncan Laurence, hartstikke leuk, maar daar had ik niet veel mee. Dit pakt me in één keer veel meer", zegt hij over het nieuwe lied van Dotan.

Mattie Valk en Marieke Elsinga draaiden Numb op Qmusic en reageren positief op de nieuwe single. Ze vergelijken het nieuwe geluid van de zanger met de Amerikaanse band Imagine Dragons, een reactie die ook op Twitter geregeld voorbijkomt.

'Het koor en de galm van Kensington geleend'

Columnist en dichter Nico Dijkshoorn is minder te spreken. Hij uit kritiek op de songtekst van het lied, die Dotan naar eigen zeggen schreef over het moeilijke jaar dat hij beleefde.

"Samenvatting nieuwe single van Dotan: het is mij allemaal overkomen, het is heel erg voor mij", schrijft Dijkshoorn op Twitter.

Bij NPO Radio 2 lopen de meningen over de plaat van Dotan uiteen. Hoewel Jan-Willem Roodbeen het "niet slecht" vindt klinken, is Jeroen Kijk in de Vegte minder overtuigd. "Het is alsof hij weer het koor en de galm van Kensington geleend heeft en daar ben ik niet zo'n fan van", aldus de radio-dj.