Faberyayo, ook bekend als Pepijn Lanen, brengt op 28 juni een nieuw album uit. De rapper, die ook deel uitmaakt van De Jeugd Van Tegenwoordig, noemt zijn nieuwe plaat ♥. Dat deelt hij dinsdag op Instagram.

Het album wordt geproduceerd door Benny Sings. Hij was ook verantwoordelijk voor Lanens solodebuut Coco, een ode aan de vrouw (destijds vriendin) van de rapper.

♥ is de opvolger van het in 2017 verschenen Chaos in het Universum, een samenwerking met producent Stippenlift.

Met de rapformatie De Jeugd Van Tegenwoordig bracht de 36-jarige Lanen in november hun meest recente album Anders (Different) uit. In juni geven zij een concert in het uitverkochte Olympisch Stadion.

De Jeugd Van Tegenwoordig werd in 2005 bekend met de hit Watskeburt?! Later volgden bekende nummers als Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer en De Formule. De groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht, evenals een Edison en de Popprijs.