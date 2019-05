Katy Perry, die eerder aankondigde voorlopig geen nieuwe muziek te willen maken, is toch weer de studio in gedoken. De Amerikaanse zangeres deelt dinsdag op sociale media dat haar nieuwe single Never Really Over vrijdag verschijnt.

Begin dit jaar was de 34-jarige Perry nog wel te horen op het nummer 365 van Zedd. Haar meest recente album Witness verscheen in juni 2017.

Eind 2018 liet de Roar-zangeres weten het voorlopig even rustig aan te willen doen. "Ik heb het gevoel al tien jaar onderweg te zijn, dus ik ga nu even ontspannen", vertelde de zangeres in gesprek met Footwear News. "Ik ga niet gelijk weer een nieuwe plaat opnemen."

Vorig jaar zomer liet Perry weten dat ze last had van situationele depressies, omdat ze veel negatieve reacties ontving op haar laatste album. Afgelopen winter besloot de zangeres daarom een retraite voor persoonlijke groei te volgen, waarna ze zich als herboren voelde.

Begin dit jaar verloofde ze zich met acteur Orlando Bloom, met wie ze sinds 2016 samen is.