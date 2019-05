Ed Sheeran was eerder van plan om een nieuwe versie te maken van het nummer Lady Marmalade, dat oorspronkelijk in 1974 door Patti La Belle en 25 jaar later door onder anderen Christina Aguilera en Pink werd uitgebracht. Het idee van de Britse zanger leidde tot de komst van zijn nieuwe album No. 6, waarop hij op elke track met een andere artiest samenwerkt.

"Het was een gek idee", vertelt hij aan Charlamagne Tha God in een video die dinsdag is gepubliceerd op YouTube. "Ik had het plan om Lady Marmalade te maken, want het leek me heel erg leuk om iets te maken met Bruno Mars en Justin Bieber."

Vervolgens nam hij contact op met Mars, die gelijk enthousiast was. Het leidde echter niet tot een remake van Lady Marmalade, maar wel tot een samenwerking tussen de twee zangers.

"Hij zei: 'Laten we samen een liedje maken'. En dat is hoe het album tot stand kwam: ik maakte iets met Bruno, daarna iets met Bieber en al deze losse nummers vormden samen een project."

Zanger geniet van samenwerken

No. 6, dat op 12 juli verschijnt, is een vervolg op zijn eerdere EP No. 5. Deze plaat kwam voor de grote doorbraak van Sheeran in 2011 uit en hierop werkt hij samen met Britse rappers.

In het interview vertelt Sheeran dat hij het heel leuk vindt om met anderen samen te werken en dat hij er het afgelopen jaar veel mee bezig is geweest.

"Met deze plaat wil ik dat gevoel met anderen delen, en daarna wil ik mijn carrière weer 'gewoon' vervolgen. Ik zie dit niet als de volgende stap in mijn carrière, het is gewoon iets wat ik gemaakt heb en uit wil brengen."

Vorige week verscheen het lied Cross Me, met Chance the Rapper en PnB Rock, en eerder I Don't Care met Justin Bieber. Het album telt in totaal vijftien liedjes.