De Vengaboys geven donderdag een optreden in het Oostenrijkse Wenen tijdens een protestdemonstratie in de stad. De band werd uitgenodigd naar aanleiding van een politiek schandaal.

Onlangs lekte een video uit waarop te zien is hoe vicekanselier en leider van de FPÖ Heinz-Christian Strache zich op Ibiza laat omkopen door een Russische investeerder.

De Duitse komiek Jan Böhmermann deelde vervolgens de clip van We're Going to Ibiza van de Vengaboys om de draak te steken met Strache, waarna het nummer de eerste positie bereikte in de Oostenrijkste iTunes-lijst.

"Dit bewijst voor ons niet alleen dat de Oostenrijkers een geweldige muzieksmaak hebben, maar dat ze er ondanks het gewicht van de zaak ook nog om kunnen lachen", reageert Captain Kim van de Vengaboys.



Volgens boekingskantoor Jan Vis stromen de aanvragen voor optredens in Oostenrijk, Duitsland en op Ibiza inmiddels binnen. Ook schreven diverse buitenlandse media, waaronder BBC en The Guardian, over de hernieuwde populariteit van We're Going to Ibiza.

De Vengaboys waren eind jaren negentig erg populair in Nederland en scoorden hits als To Brazil, Up & Down en Boom, Boom, Boom, Boom!!! De groep kende wisselende samenstellingen en bestaat tegenwoordig uit Kim Sasabone, Denise van Rijswijk, Robin Pors en Donny Latupeirissa. Het viertal treedt regelmatig op in binnen- en buitenland.