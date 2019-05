Zondagavond gaf Nick Cave een intiem concert in het Concertgebouw, waarin hij verzoeknummers speelde en publieksvragen beantwoordde. Hier volgt een overzicht van recensies uit landelijke kranten.

NRC - vier ballen

"De performance van zondag duurde lang, en was soms uit balans, want de muziek kreeg minder aandacht dan gewenst. Maar uiteindelijk bleek juist uit Cave's stamina, het belang van de avond. Voor hem zelf. Want hieruit bleek het oprechte verlangde contact met 'de ander'."

Lees de volledige recensie

Trouw - vier sterren

"Hij is anders gaan werken, anders gaan schrijven, ook voelt hij vanaf het podium dat tegenwoordig de verbinding met zijn publiek anders is - veel dieper dan voorheen, zo zegt hij. Iets wat deze voor fans onmisbare avond nog eens dubbeldik onderstreept."

Lees de volledige recensie

Het Parool - geeft geen sterren of ballen

"Hij is grappig en innemend, wisselt loodzware onderwerpen probleemloos af met lichte kost en is tegen iedereen even aardig. Ook de stellers van totaal onbegrijpelijke vragen laat hij in hun waarde."

Lees het volledige verslag