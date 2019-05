Paul Elstak treedt op zaterdag 14 december op in de GelreDome ter ere van de 25e verjaardag van zijn hit Rainbow In The Sky, vertelt de dj maandag in een interview op Radio 538.

Dj Paul Elstak brak in 1995 door met een aantal hits, waarvan Rainbow In The Sky de grootste werd. "Met het jarenlange succes van Rainbow In The Sky en het feit dat het 25 jaar geleden is dat deze track is uitgebracht, is dit het moment om het groots te vieren", aldus Elstak.

De happyhardcore-dj zal niet alleen op het podium staan tijdens de jubileumshow. "Er komen diverse verrassende en speciale optredens van verschillende artiesten, met wie ik al heb samengewerkt of ga samenwerken", vertelt hij. Wie deze gastartiesten precies zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt.

De kaartverkoop voor de grootste show uit de carrière van Elstak begint op 6 juni. Het wordt een avondvullend programma dat duurt van 18.00 uur tot 23.00 uur.

Naast zijn hits uit de jaren negentig, wist Elstak recentelijk ook nog successen te boeken. In 2010 scoorde hij met Turbo, de soundtrack van de gelijknamige New Kids-film. Ook werkte hij mee aan Jebroers hits Kind van de Duivel en Engeltje.