De Spice Girls zijn vrijdagavond in Dublin aan hun reünietour begonnen. Wat vinden internationale critici van de terugkeer van de populaire meidenband? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

Daily Mail - geen sterren

"De Spice Girls hebben eerder reünietours geprobeerd, maar deze keer lijken ze de golf van nostalgie op z'n piek te pakken. De liefde die deze popgroep nog steeds oproept is iets om te bewonderen en koesteren. De grootste fans lijken vrouwen te zijn die Spice-fans waren toen ze kleine meisjes waren, een generatie die voor het eerst in aanraking kwam met het concept van feminisme en het plezier van vrouwenvriendschap door 'girl power'."

"Hun muziekcarrières zijn nooit echt verder gekomen sinds hun hoogtijdagen in de jaren negentig. Dus laten we eerlijk zijn. Dit concert was een viering van de 'Spice' die fonkelde in de popgeschiedenis, maar intussen zei het ook iets over hun collectieve volharding. Wanhoop, zouden sommige critici zeggen, maar niet voor mij. Ik werd meegesleept in het moment."

The Guardian - 2 sterren

"Ze weten dat fans nostalgie willen en rommelen niet met hun formule. Het is bewonderenswaardig dat ze niet zoals Take That met nieuw materiaal komen dat bij hun leeftijd past, maar vast blijven houden aan het maffe plezier van hun jeugdige repertoire. Maar net als bij hun reünie in 2007 zijn drie albums niet genoeg voor een show van twee uur. (...) Hoewel ons Headlines (Friendship Never Ends) bespaard blijft, dat werd geschreven voor hun vorige reünietour, heeft niemand behoefte aan Let Love Lead the Way, een soepele r&b-plaat van hun meest recente album Forever. De aandacht van het publiek verslapt merkbaar buiten de hits."

"De enige Spice Girl die meer doet dan nostalgische cosplay is Mel C, die op een superheld lijkt terwijl ze hoge noten draagt en het dansgedeelte perfect uitvoert."

Irish Times - geen sterren

"Bij de introductie van Goodbye vertelt Geri Horner dat ze die plaat inmiddels gebruiken om nare tijden vaarwel te zeggen en door te pakken. Het verleden wordt het verleden en dit viertal wordt de weg van de toekomst."

T"ijdens hun discogedeelte, met Never Give Up on the Good Times en een cover van We Are Family wordt dat punt benadrukt. Toch voelt ieder liedje - zelfs The Lady is a Vamp, de meest belachelijke - als een terugkeer naar een vorm waarvan we niet wisten dat we hem zo erg hadden gemist."

"Als we tijdens de tour in 1998 wisten dat het einde er voor het vijftal aan zat te komen, voelt vanavond als de start van iets groters. Het voelt als de uitleiding die ze hadden moeten krijgen."

RTE - geen sterren

"Het podium en de show droegen bij aan de feeststemming. Alleen de choreografie van de dansers zou al toegejuicht moeten worden. Gedurende de show waren er meerdere en drastische kledingwisselingen, maar de outfits die de Spice Girls droegen voor Viva Forever was beslist het hoogtepunt. De gehele productie was uitmuntend. De warmte leek iedereen te raken, ongeacht hoe ver je van het podium stond."

"Heel weinig artiesten lukt het om een hele show hun publiek te laten dansen en zingen, zeker na zo lang weg te zijn geweest, maar de Spice Girls krijgen precies dat voor elkaar. Iets waar de meeste artiesten van dromen. De vier meiden leken dit ook te begrijpen, terwijl ze enthousiast met hun voeten stampten op de energie die het publiek gaf."

