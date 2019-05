Metallica komt in juni naar Nederland voor een concert in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam. Zoals bij alle concerten van de band, wordt een deel van de opbrengst gedoneerd aan een lokaal goed doel. Stichting Kinderen van de Voedselbank ontvangt een cheque van de band.

De stichting maakt op haar website bekend dat ze zijn benaderd door de All Within My Hands Foundation van Metallica. De Amerikaanse band doneert vaak aan goede doelen die iets voor kinderen willen betekenen. In Nederland viel de keuze op de kindervoedselbank in Dodewaard.

Werknemers van de stichting zijn op 11 juni uitgenodigd voor een meet-and-greet waarbij de cheque overhandigd wordt. Het bedrag van de donatie is nog niet bekendgemaakt.

Het optreden van 11 juni in de Johan Cruijff ArenA is onderdeel van de WorldWired Tour. De band stond in september 2017 nog tweemaal in de Ziggo Dome.