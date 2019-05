NUshop Aanbiedingen Muziek Jaren zestig herleven tijdens Woodstock Legends met 50 procent korting Joe Cocker, Janis Joplin en Jimi Hendrix. In 2019 is het precies vijftig jaar geleden dat deze sterren schitterden op het legendarische Woodstock festival in het Amerikaanse Bethel. Van 1 tot en met 16 juni 2019 komt de magie van het festival tot leven door heel Nederland tijdens Woodstock Legends. Koop nu je kaarten en ontvang 50 procent korting per ticket.