Duncan Laurence geeft op donderdag 26 maart 2020 een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. De Songfestival-winnaar kondigde eerder al een tour door kleinere zalen in Nederland en andere Europese landen aan.

De kaartverkoop voor de show start zaterdag om 10.00 uur, laat de zanger vrijdag op sociale media weten.

"Het is niet te bevatten wat er allemaal gebeurt", zegt Laurence over de grootste show die hij tot dusver zal geven. "Binnen een jaar na het Songfestival langs de grootste poppodia van Nederland en in de grootste zaal van Nederland, dat had ik niet durven dromen."

De clubtour die de 25-jarige Laurence vorige week aankondigde, is inmiddels uitverkocht. De Songfestival-winnaar kondigde ook een Europese tour aan. In december treedt hij op in Londen, Wenen, Kopenhagen, Stockholm en een aantal Duitse steden.

Zijn winnende lied Arcade is inmiddels dubbel platina en is het meest op één dag op Spotify beluisterde lied in Nederland.

Zanger neemt momenteel 'iets speciaals' op

Laurence won op 18 mei de 64e editie van het Eurovisie Songfestival, dat plaatsvond in het Israëlische Tel Aviv. Met Arcade wist hij 498 punten binnen te halen en Italië en Rusland voor te blijven.

Momenteel is de zanger in Engeland voor interviews en donderdag liet hij weten "iets heel speciaals op te nemen" in de studio.