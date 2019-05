Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kensington - Bats

Het is alweer een tijdje geleden dat de Nederlandse band, die later dit jaar meerdere keren in de Amsterdamse Ziggo Dome staat, nieuwe muziek uitbracht. Kensington verraste donderdag zijn fans met het nummer Bats, dat anders klinkt dan hits als Home Again en War. De gitaren zijn enigszins naar de achtergrond verdwenen en hun sound is wat meer elektronisch.

Ed Sheeran feat. Chance the Rapper & PnB Rock - Cross Me

De Britse zanger kondigde eerder deze week aan dat in juli zijn nieuwe album No. 6 uitkomt, waarop hij op elk nummer samenwerkt met andere artiesten. Een paar weken geleden kwam daar het eerste nummer van uit, I Don't Care met Justin Bieber, en vrijdag verschijnt de opvolgsingle: Cross Me. Hierop is Sheeran samen met Chance the Rapper en PnB Rock te horen. Met wie hij op de andere nummers samenwerkt, blijft nog even een verrassing.

Guus Meeuwis - Kom We Gaan

Met zijn nieuwste single maakt de Brabander zijn fans alvast warm voor zijn Groots met een Zachte G-shows, die hij in juni in het Philips Stadion geeft. Op het nieuwe nummer zingt hij over het avontuur aangaan, samen met zijn liefde Manon Meijers.

Jax Jones & Jess Glynne - One Touch

Zangeres Jess Glynne en producer Jax Jones hebben samen een lied opgenomen. In Nederland is Glynne vooral bekend van hits als Hold My Hand en Rather Be met Clean Bandit, maar in Groot-Brittannië is ze een van de succesvolste vrouwelijke artiesten ooit. Jax Jones werkte al samen met Mabel, Demi Lovato en Years & Years.

5 Seconds of Summer - Easier

5 Seconds of Summer heeft al jaren een vaste schare fans, maar weet pas sinds vorig jaar ook in Nederland echte hits te scoren. Het lied Youngblood was niet meer van de radio weg te denken en ook Who Do You Love met The Chainsmokers werd een succes. Na een samenwerking met Julia Michaels brengen ze nu de nieuwe single Easier uit.

Lil' Kleine - Rook

Lil' Kleine brengt op 20 september Het Album uit en lanceert nu regelmatig nieuwe liedjes van deze plaat. Onlangs verschenen al Dichterbij Je en Het Geluid. De nieuwe single heet Rook en is een samenwerking met Yung Felix.

