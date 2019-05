The Rolling Stones hebben de auteursrechten van het nummer Bitter Sweet Symphony aan The Verve-frontman Richard Ashcroft gegeven, schrijft Pitchfork donderdag.

"Dank jullie wel, Mick (Jagger, red.) en Keith (Richards, red.)", schrijft Ashcroft op Instagram. "Bitter Sweet Symphony komt naar huis."

Bitter Sweet Symphony, de grootste hit van The Verve, was lang onderwerp van discussie. In het nummer werd een sample gebruikt van de orkestrale versie van The Last Time van The Rolling Stones.

In de jaren negentig werd Ashcroft daarom door Allen Klein, de manager van The Rolling Stones, aangeklaagd. Klein was ook eigenaar van het bedrijf dat de rechten had op The Last Time. Het gevolg was dat The Rolling Stones onder meer alle royalty's kregen die voortvloeiden uit het succes van Bitter Sweet Symphony. Het nummer werd in 1997 uitgebracht.

Ashcroft liet aan verschillende media weten dat Mick Jagger en Keith Richards hem vorige maand hun 'aandeel' van Bitter Sweet Symphony hebben gegeven. "Deze opmerkelijke wending is mogelijk gemaakt door een grootmoedig gebaar van Mick en Keith", aldus de zanger. Volgens Ashcroft gaan alle royalty's naar hem.