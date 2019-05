Chantal Janzen geeft in november "de grootste pyjamaparty van Nederland" in de Amsterdamse Ziggo Dome.

De presentatrice ontvangt op 16 november in een groot bed gasten die eerder voorbijkwamen in haar programma Chantal blijft slapen, onder wie Lil' Kleine, Maan, Victor Mids en Famke Louise. Later worden nog andere optredens bekendgemaakt.

"Een grootse pyjamaparty geven voor het publiek en alle bekende slaapgasten is een droom die uitkomt", reageert Janzen in een persbericht. Het publiek wordt gevraagd in slaaptenue te komen.

De pyjamaparty is de afsluiting van een nieuwe reeks logeerpartijen die vanaf het najaar worden uitgezonden. Chantal blijft slapen krijgt overigens een andere, nog onbekende naam.