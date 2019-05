Ed Sheeran brengt op 12 juli een nieuw album uit. De plaat gaat simpelweg No. 6 heten en bestaat enkel uit samenwerkingen met andere artiesten. Dat maakt de zanger via sociale media bekend.

"Voordat ik in 2011 een platencontract tekende, nam ik de EP No. 5 Collaborations Project op. Sindsdien heb ik er altijd nog een willen maken, dus ben ik er vorig jaar - terwijl ik op tour was - mee begonnen", schrijft de singer-songwriter op Instagram.

"Ik ben een groot fan van alle artiesten waarmee ik heb samengewerkt en heb veel plezier beleefd aan het maken van deze plaat", aldus Sheeran. De zanger lanceerde onlangs het duet I Don't Care met Justin Bieber. Dat lied is ook op No. 6 te vinden.

Vrijdag verschijnt het lied Cross Me met Chance the Rapper en PnB Rock. Het album telt in totaal vijftien liedjes. Wie er op de andere samenwerkingen te horen zijn, houdt de Britse zanger nog even geheim.

Sheeran bracht in 2017 zijn derde album ÷ uit. Met deze plaat scoorde hij hits als Shape of You, Castle on the Hill en Perfect. Ook verscheen hij op singles van Eminem en Taylor Swift.