Duncan Laurence is de studio in geweest om muziek op te nemen. De eerste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival in 44 jaar deelt op Instagram foto's van een bezoek aan de Wisseloord Studio's in Hilversum.

"Iets heel bijzonders opnemen", schrijft de 25-jarige Laurence bij een van de foto's. In een andere reeks foto's zijn strijkers te zien. Meer details over het nummer dat hij opneemt, geeft de zanger niet.

Laurence won op 18 mei de 64e editie van het Eurovisie Songfestival, dat plaatsvond in het Israëlische Tel Aviv. Met zijn nummer Arcade wist hij 498 punten binnen te halen en Italië en Rusland voor te blijven.

In juli staat de zanger in Paradiso, waarna hij een tournee door Nederland en langs verschillende andere Europese landen zal maken. Op donderdag voegde hij een show in Antwerpen toe aan deze concertreeks. Op 30 november staat hij in de concertzaal Trix. Door grote vraag naar kaartjes zijn een aantal van de Europese concerten naar grotere zalen verplaatst.