Davina heeft een gouden plaat ontvangen voor haar single Skyward. Het lied werd via streamingdienst Spotify meer dan zes miljoen keer beluisterd.

In beelden van RTL Boulevard is te zien dat Glen Faria de gouden plaat aan de zangeres heeft overhandigd. Davina Michele had in het najaar van 2018 een grote hit met het door Faria geschreven Duurt Te Lang.

Skyward is Davina Michelles eerste eigen werk en werd in maart uitgebracht. In twee maanden tijd werd het lied zes miljoen keer op Spotify beluisterd. De zangeres heeft nog geen volgende single aangekondigd.

Wel heeft Davina Michelle een drukke zomer voor de boeg. De zangeres staat in juni vijf keer met Marco Borsato in De Kuip, ze treedt op bij Pinkpop en verzorgt het voorprogramma voor zangeres Pink op het Malieveld in Den Haag. In het najaar staat een clubtour door Nederland gepland.