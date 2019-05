In navolging van artiesten als Roy Orbinson en Frank Zappa, zal ook de in 2012 overleden Whitney Houston als hologram te zien zijn in een concertreeks. In de show zijn haar eigen vocalen te horen, die worden begeleid door een liveband.

Het bedrijf Base Hologram, dat ook de uitgestelde show met het hologram van Amy Winehouse maakt, heeft dit volgens The Guardian aangekondigd. De data en locaties van de shows zijn nog niet bekendgemaakt.

"Whitney was trots op haar familie en daar hoorden haar fans ook bij", vertelt Pat Houston, de schoonzus van de zangeres. "Ze was dol op haar publiek en daarom weten we ook dat ze dit concept geweldig had gevonden."

De erfgenamen van Houston zijn ook in gesprek over het samenstellen van een album met nog niet uitgebrachte liedjes van de zangeres. Tevens zijn er plannen voor een Broadway-musical en een Las Vegas-show waarin Houston centraal staat.

De zangeres werd op 11 februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs.