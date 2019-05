Marco Borsato (52), die in de komende weken vijf keer in De Kuip in Rotterdam staat, vindt dat hij ondanks jonge concurrentie nog steeds meedoet in de muziekscene. Relevant zijn vindt de zanger belangrijker dan de eerste plaats in de hitlijsten bereiken.

"Een top 1-notering is geen doel op zich meer", vertelt Borsato in gesprek met Veronica Magazine. "Met alle gewonnen prijzen heb ik toch al bewezen wat ik kan. Ik wil alleen nog maar relevant zijn, en dat bepaalt het publiek."

De zanger zegt dat hij jongere concurrentie nog kan bijbenen. "Van streamingkanonnen als Lil' Kleine en Fenna komen geen cd's meer uit. Live hebben ze ook een moeilijker traject af te leggen. Ik doe op al die vlakken nog mee."

Borsato had geen last van jaloezie

Borsato, die in 1994 doorbrak met de hit Dromen Zijn Bedrog, heeft gedurende zijn carrière weleens met jaloerse collega's te maken gehad, vertelt hij. Zelf heeft hij dat gevoel nooit ervaren.

"In het begin had ik nog artiesten tegen wie ik kon opkijken, maar op een gegeven moment ben je ze voorbij. Er waren simpelweg geen mensen die negen keer De Kuip hadden gedaan. Ik had geen voorbeeld. We hebben die kantlijn toen zelf moeten oprekken."

Borsato scoort momenteel een hit met het nummer Hoe Het Danst, een samenwerking met Davina Michelle en Armin van Buuren. Hij staat op 29 mei, 30 mei en 1, 2 en 5 juni in de Rotterdamse Kuip, waar hij wordt vergezeld door artiesten als André Hazes en DI-RECT.