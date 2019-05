Rihanna staat open voor een samenwerking met Lady Gaga. Geruchten over een duet tussen de twee popsterren deden al langer de ronde. In een interview met T Magazine vertelt de zangeres dat er nog geen concrete plannen zijn.

In het interview wordt de zangeres gevraagd naar haar vorderingen met nieuwe muziek. Ze bevestigt dat er een reggaealbum aan zit te komen, maar wanneer de plaat verschijnt, is nog niet duidelijk.

Ook over de albumtitel heeft Rihanna nog geen beslissing genomen. "Ik denk dat ik het maar gewoon R9 moet noemen, want dat doen mijn fans ook. Ze vragen me constant wanneer R9 klaar is. Hoe kan ik nog met een andere titel komen nadat dit zo in mijn hoofd is geprent?", vraagt ze zich af.

Geen samenwerkingen met Lady Gaga en Drake op nieuwe plaat

In het interview krijgt Rihanna ook de vraag of er een samenwerking met Lady Gaga aan zit te komen. Daar antwoordt ze ontkennend op. "Dat gerucht is waarschijnlijk begonnen omdat ze me is gaan volgen op Instagram. Er staat niets gepland, maar ik sta er wel voor open", licht ze toe.

Rihanna heeft ook geen plannen om binnenkort weer met Drake de studio in te duiken. De zangeres werkte al samen met de rapper op hits als What's My Name, Work en Take Care, maar daar komt op korte termijn geen vervolg op. "In ieder geval niet op dit album", aldus Rihanna.

Rihanna's meest recente album Anti verscheen aan het begin van 2016. In 2017 was ze nog wel te horen op samenwerkingen met N.E.R.D, Kendrick Lamar en DJ Khaled.